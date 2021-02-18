Около 600 тысяч человек привились от коронавируса в Москве

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В Москве прививку от коронавирусной инфекции COVID-19 уже сделали почти 600 тыс. человек, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
Около 600 тысяч человек привились от коронавируса в Москве
  • РИА Новости

«Прививку уже сделали почти 600 тыс. москвичей», — написал он в своём блоге.

Собянин также рассказал о старте в столице эпидемиологического исследования устойчивости иммунитета после вакцинации от коронавируса.

«2 тыс. человек, получившие первый компонент вакцины от трёх до шести месяцев назад, будут ежемесячно (с февраля по август) сдавать тест на наличие антител», — уточнил он.

По словам Собянина, таким образом можно будет оценить динамику изменений антител у каждого из участников исследования спустя 9—12 месяцев после вакцинации и необходимость повторной вакцинации от COVID-19 перед осенне-зимним сезоном.

Ранее сообщалось, что около 175 тыс. жителей Москвы старше 60 лет получили прививку от коронавируса.

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