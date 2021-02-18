Аксёнов оценил заявление о дамбе для блокирования подачи воды в Крым

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Глава Крыма Сергей Аксёнов заявил, что возможное строительство дамбы в русле Северо-Крымского канала на территории Украины является очередным коррупционным проектом.
Аксёнов оценил заявление о дамбе для блокирования подачи воды в Крым
  • РИА Новости

«Повторю то, что говорил уже не раз: устойчивое водоснабжение Крыма будет обеспечено без участия Украины. Поэтому крымчан вся эта бандеровская «самодеятельность» на сопредельной территории абсолютно не волнует», — написал он в соцсети «ВКонтакте».

Ранее «постоянный представитель украинского лидера в Крыму» Антон Кориневич заявил, что Украина собирается достроить дамбу на Северо-Крымском канале, которая заблокирует возможность подачи воды в Крым до «деоккупации» полуострова.

Крым стал российским регионом после референдума 2014 года, на котором большинство жителей полуострова выступили за воссоединение с Россией.

В конце декабря вице-премьер России Марат Хуснуллин заявил, что опреснительные установки в Крыму будут размещены, если на полуострове не хватит запасов воды. Вице-премьер добавил, что ему каждый день докладывают о ходе бурения скважин. При этом он отметил, что возможность опреснения рассматривается как крайняя мера.

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