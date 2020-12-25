В кабмине оценили возможность опреснения воды в Крыму

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Вице-премьер России Марат Хуснуллин в ходе пресс-конференции заявил, что опреснительные установки в Крыму будут размещены, если на полуострове не хватит запасов воды.
В кабмине оценили возможность опреснения воды в Крыму
  • © РИА Новости / Константин Михальчевский

«Если не будет хватать запасов воды, пойдём на опреснение. На случай, если не будут найдены запасы, место, где ставить эти опреснительные установки, их стоимость, предпроектное решение — у нас уже всё готово», — цитирует его РИА Новости.

Вице-премьер добавил, что ему каждый день докладывают о ходе бурения скважин.

При этом он отметил, что возможность опреснения рассматривается как крайняя мера.

Хуснуллин сообщил, что рисков нехватки подачи воды в Севастополе нет, но пока сохраняется такой риск в Симферополе.

Ранее глава Крыма Сергей Аксёнов заявил, что строительство опреснительной установки в Крыму начнётся в январе 2021 года и продлится в течение 14—16 месяцев.

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