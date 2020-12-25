В кабмине оценили возможность опреснения воды в Крыму

Вице-премьер России Марат Хуснуллин в ходе пресс-конференции заявил, что опреснительные установки в Крыму будут размещены, если на полуострове не хватит запасов воды.

«Если не будет хватать запасов воды, пойдём на опреснение. На случай, если не будут найдены запасы, место, где ставить эти опреснительные установки, их стоимость, предпроектное решение — у нас уже всё готово», — цитирует его РИА Новости.

Вице-премьер добавил, что ему каждый день докладывают о ходе бурения скважин.

При этом он отметил, что возможность опреснения рассматривается как крайняя мера.

Хуснуллин сообщил, что рисков нехватки подачи воды в Севастополе нет, но пока сохраняется такой риск в Симферополе.

Ранее глава Крыма Сергей Аксёнов заявил, что строительство опреснительной установки в Крыму начнётся в январе 2021 года и продлится в течение 14—16 месяцев.