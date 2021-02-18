Врач дал советы по продлению молодости

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Директор Санкт-Петербургского института биорегуляции и геронтологии, член-корреспондент РАН профессор Владимир Хавинсон дал советы, как продлить молодость и сохранить здоровье.
Врач дал советы по продлению молодости
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«Залогом и основой долголетия являются правильное и целесообразное питание, ограничение калорийности питания, включение в рацион овощей и фруктов. Далее должна быть устранена гиподинамия и, безусловно, исключён никотин, а также снижена алкоголизация», — сказал специалист в беседе с радиостанцией Sputnik.

Пункт, касающийся алкоголя, должен быть особенно важен для человека, желающего продлить молодость, отметил он, поскольку систематический приём крепкого алкоголя ведёт к ускоренному преждевременному старению.

«Алкоголь — это яд для печени, клеток мозга и сердца. В маленьких дозах организм с ним справляется, но в больших — уже нет», — пояснил Владимир Хавинсон.

Ранее главный научный сотрудник лаборатории витаминов и минеральных веществ ФГБУН «ФИЦ питания и биотехнологии» Вера Коденцова в беседе с НСН дала рекомендации по выбору витаминов.

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