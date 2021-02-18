Во Владивостоке оценили ситуацию с карантином в школах

Во Владивостоке 26 классов в десяти муниципальных школах перешли на дистанционное обучение из-за коронавируса.

Об этом пишет vostokmedia.com.

В администрации города уточнили, что по этой же причине временно приостановили работу три группы в трёх разных детских садах Владивостока.

В крае продолжает действовать режим повышенной готовности. По данным на 17 февраля, в Приморье выявили 117 новых случаев COVID-19, из них 81 — во Владивостоке.

Ранее директор Научного информационного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов в беседе с НСН дал прогноз по пандемии коронавируса в России.