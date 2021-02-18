Врачи рассказали, как помочь организму в случае переохлаждения

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Специалисты рассказали, как избежать простудных заболеваний из-за переохлаждения или промокших на улице ног.
Врачи рассказали, как помочь организму в случае переохлаждения
  • РИА Новости

«Если ноги замерзли или промокли, нужно как можно скорее попасть в тепло и сменить мокрую обувь на сухую, а также надеть тёплые носки», — рассказала врач-терапевт высшей категории Татьяна Романенко в беседе с «Москвой 24».

Чтобы согреться, необходимо выпить тёплый чай, советует специалист. А дальше всё будете зависеть от иммунной системы.

«Главное — иммунное прогревание, иммунный массаж. Мы становимся в ванну и отогреваем всё тело водой температурой 37 °С. Начинаем греть с ног, затем руки, доходим до головы. Греемся до тех пор, пока на лбу не выступит пот. После этого растираемся тёплым полотенцем, одеваемся в тёплое», — советует врач-терапевт высшей категории Людмила Лапа.

Она также посоветовала после иммунного душа сделать разогревающий массаж стоп и растереть ноги мазью с согревающим эффектом.

Ранее директор Научного информационного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов в беседе с НСН оценил необходимость ношения масок.

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