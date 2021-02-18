В Хабаровском крае ввели межмуниципальный режим ЧС из-за снега и сильного ветра. Об этом сообщили в региональном правительстве.

Как отметили в пресс-службе правительства, врио главы Хабаровского края Михаил Дегтярёв отправился в Советскую Гавань, где осмотрит повреждённые жилые дома и социальные объекты, а также встретится с местными жителями.

«Предстоит чётко подсчитать ущерб и определить график восстановительных работ. Также решён вопрос о введении режима ЧС межмуниципального характера, что позволит оперативнее оказать помощь населению пострадавших от снежного циклона районов», — добавили там.

Ранее лавинная опасность объявлена на Камчатке из-за циклона.

Также МЧС сообщило, что в 11 районах Сахалина 18 февраля прогнозируется риск схода снежных масс.