МЧС предупредило об угрозе схода лавин в 11 районах Сахалина

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МЧС сообщило, что в 11 районах Сахалина 18 февраля прогнозируется риск схода снежных масс.
МЧС предупредило об угрозе схода лавин в 11 районах Сахалина
  • РИА Новости

Об этом информирует пресс-служба ведомства.

«На лавиноопасных участках Александровск-Сахалинского, Смирныховского, Углегорского, Макаровского, Томаринского, Холмского, Долинского, Анивского, Невельского, Корсаковского районов, а также в Южно-Сахалинске 18 февраля прогнозируется риск схода снежных масс», — заявили в МЧС.

Отмечается, что на остальной территории Сахалина нелавиноопасно, но возможен сход одиночных лавин.

Ранее на Камчатке объявили штормовое предупреждение из-за повышенной опасности схода лавин.

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