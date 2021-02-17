В МИД России прокомментировали требование ЕСПЧ освободить Навального
- © РИА Новости / Пресс-служба Бабушкинского суда Москвы
«Мы рассматриваем это решение как ещё один элемент в кампании давления на нашу страну, в том числе как элемент вмешательства во внутренние дела нашей страны. И кстати говоря, Минюст сказал, что это и давление, и вмешательство в судебную систему нашей страны. И это всё звенья одной цепи», — сказала она.
Захарова назвала призыв «залпом по международному праву», последствия от которого ЕСПЧ «просто не соизмеряет».
«Они разрушают международно-правовую основу», — добавил она.
Ранее ЕСПЧ призвал Россию немедленно освободить Алексея Навального.
Как позднее отметили в Минюсте России, такое требование является грубым вмешательством в деятельность судебной власти суверенного государства.
В ведомстве назвали призыв суда неисполнимым.