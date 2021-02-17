В МИД России прокомментировали требование ЕСПЧ освободить Навального

Требование ЕСПЧ освободить Алексея Навального является давлением на Россию. Об этом в эфире телеканала «Россия 24» заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Мы рассматриваем это решение как ещё один элемент в кампании давления на нашу страну, в том числе как элемент вмешательства во внутренние дела нашей страны. И кстати говоря, Минюст сказал, что это и давление, и вмешательство в судебную систему нашей страны. И это всё звенья одной цепи», — сказала она.

Захарова назвала призыв «залпом по международному праву», последствия от которого ЕСПЧ «просто не соизмеряет».

«Они разрушают международно-правовую основу», — добавил она.

Ранее ЕСПЧ призвал Россию немедленно освободить Алексея Навального.

Как позднее отметили в Минюсте России, такое требование является грубым вмешательством в деятельность судебной власти суверенного государства.

В ведомстве назвали призыв суда неисполнимым.