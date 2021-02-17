В МИД России прокомментировали требование ЕСПЧ освободить Навального

Короткая ссылка
Требование ЕСПЧ освободить Алексея Навального является давлением на Россию. Об этом в эфире телеканала «Россия 24» заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
В МИД России прокомментировали требование ЕСПЧ освободить Навального
  • © РИА Новости / Пресс-служба Бабушкинского суда Москвы

«Мы рассматриваем это решение как ещё один элемент в кампании давления на нашу страну, в том числе как элемент вмешательства во внутренние дела нашей страны. И кстати говоря, Минюст сказал, что это и давление, и вмешательство в судебную систему нашей страны. И это всё звенья одной цепи», — сказала она.

Захарова назвала призыв «залпом по международному праву», последствия от которого ЕСПЧ «просто не соизмеряет».

«Они разрушают международно-правовую основу», — добавил она.

Ранее ЕСПЧ призвал Россию немедленно освободить Алексея Навального.

Как позднее отметили в Минюсте России, такое требование является грубым вмешательством в деятельность судебной власти суверенного государства.

В ведомстве назвали призыв суда неисполнимым.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить