Эксперт прокомментировал ситуацию с ценами на мясную продукцию

Генеральный директор Национального союза свиноводов России Юрий Ковалёв прокомментировал ситуацию с ценами.

В беседе с ОТР он заявил, что фундаментальных причин для изменения цены на мясо и мясные продукты нет.

«У нас на сегодняшний день самая дешёвая свинина, можно сказать, в Европе, если переводить в валютные эквиваленты и сравнивать её. Поэтому последние пять лет интенсивно растёт потребление свинины, и сейчас оно находится на исторически высоком уровне… У нас сегодня предложение превышает спрос», — сказал эксперт.

Как отметил Ковалёв, в 2021 году цены на свинину в худшем случае останутся на прошлогоднем уровне, а в лучшем — снизятся ещё на 3—4%.

«Поэтому нужно спокойно относиться к колебаниям оптовых цен, главное — это розничные цены и среднесложившиеся оптовые цены», — добавил он.

Ранее председатель правления Ассоциации экспертов рынка ретейла Андрей Карпов в беседе с НСН прокомментировал ситуацию с ценами.