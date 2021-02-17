Эксперт рассказала, как снять стресс на рабочем месте

Преподаватель медитации Татьяна Корнеева рассказала о способах снять стресс на рабочем месте.

«Можно подышать за рабочим местом, можно выйти на улицу и на четвёртом шаге сделать вдох, а на шестом — выдох. Это можно сделать и на рабочем месте возле стола, если позволяет пространство. Это стоит делать на протяжении трёх-пяти минут — и уже станет полегче», — заявила она в беседе с Life.ru.

Ещё одна техника, по словам эксперта, заключается в том, чтобы просто сесть и погрузиться в свои мысли. Корнеева советует во время медитации не обращать внимания на разговоры вокруг.

Ранее, как сообщал Nation News, психолог Елена Данилова рассказала, как перейти с дистанционного формата работы на очный.