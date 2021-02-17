Эксперт рассказала, как снять стресс на рабочем месте

Короткая ссылка
Преподаватель медитации Татьяна Корнеева рассказала о способах снять стресс на рабочем месте.
Эксперт рассказала, как снять стресс на рабочем месте
  • Pixabay

«Можно подышать за рабочим местом, можно выйти на улицу и на четвёртом шаге сделать вдох, а на шестом — выдох. Это можно сделать и на рабочем месте возле стола, если позволяет пространство. Это стоит делать на протяжении трёх-пяти минут — и уже станет полегче», — заявила она в беседе с Life.ru.

Ещё одна техника, по словам эксперта, заключается в том, чтобы просто сесть и погрузиться в свои мысли. Корнеева советует во время медитации не обращать внимания на разговоры вокруг.

Ранее, как сообщал Nation News, психолог Елена Данилова рассказала, как перейти с дистанционного формата работы на очный.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить