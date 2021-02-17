В Москве суд изъял в доход государства имущество экс-главы управления ФТС

Мещанский суд Москвы изъял в доход государства имущество бывшего начальника управления ФТС России Александра Кизлыка на общую сумму более 153 млн рублей.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Генеральной прокуратуры России.

«Мещанским районным судом Москвы удовлетворён иск Генпрокуратуры России об обращении в доход государства имущества бывшего начальника управления таможенных расследований и дознания ФТС России Кизлыка А.П. и его супруги Кизлык Е.А. в виде денежных средств, ценностей и объектов недвижимости на общую сумму 153,4 млн рублей», — отметили в ведомстве.

В июле 2020 года Генпрокуратура России подала гражданский иск об обращении в доход государства имущества Кизлыка на общую сумму более 121 млн рублей.

Подробнее о деле экс-главы управления ФТС — в материале RT.