В КТ-центрах Москвы провели почти 500 тысяч исследований с начала пандемии
- РИА Новости
Об этом сообщает «Вечерняя Москва» со ссылкой на портал мэра и правительства.
Центры организованы на базе городских поликлиник и работают в круглосуточном режиме. После постановки точного диагноза врачи принимают решение о госпитализации либо определяют тактику лечения на дому.
При исследованиях используются технологии с применением искусственного интеллекта. Результаты объединяются в единую цифровую платформу столичного здравоохранения.
Ранее директор Научного информационного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов в беседе с НСН дал прогноз по пандемии коронавируса в России.