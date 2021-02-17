В КТ-центрах Москвы провели почти 500 тысяч исследований с начала пандемии

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Комплексная высокоточная диагностика COVID-19 проводится в 33 КТ-центрах Москвы. С начала пандемии там проведено почти 500 тыс. исследований.
В КТ-центрах Москвы провели почти 500 тысяч исследований с начала пандемии
  • РИА Новости

Об этом сообщает «Вечерняя Москва» со ссылкой на портал мэра и правительства.

Центры организованы на базе городских поликлиник и работают в круглосуточном режиме. После постановки точного диагноза врачи принимают решение о госпитализации либо определяют тактику лечения на дому.

При исследованиях используются технологии с применением искусственного интеллекта. Результаты объединяются в единую цифровую платформу столичного здравоохранения.

Ранее директор Научного информационного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов в беседе с НСН дал прогноз по пандемии коронавируса в России.

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