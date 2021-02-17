Пульмонолог прокомментировал ситуацию с гриппом на фоне пандемии COVID-19

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Врач-пульмонолог Дорожной клинической больницы им. Н.А. Семашко Вячеслав Овечкин прокомментировал ситуацию с гриппом на фоне пандемии COVID-19.
Пульмонолог прокомментировал ситуацию с гриппом на фоне пандемии COVID-19
  • © Felix Kästle/dpa
  • globallookpress.com

«В условиях COVID-19, когда все были в масках и соблюдали дистанцию, естественно, нарушались пути передачи инфекции, и даже если человек заболевал, то не заражал других, потому что он носил маску либо вообще находился дома», — заявил он в беседе с Life.ru.

По его мнению, россияне из-за пандемии стали более внимательно относиться к своему здоровью.

«Начальный период гриппа схож с течением COVID-19, и естественно, люди, зная о COVID-19, всегда обращались к врачу, вызывали на дом, делали какие-то мазки», — пояснил эксперт.

Кроме того, по мнению эксперта, вакцинация от коронавируса может формировать и неспецифический иммунитет.

Ранее директор Научного информационного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов в беседе с НСН дал прогноз по пандемии коронавируса в России.

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