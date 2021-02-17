Эксперт оценил ситуацию с сезонным гриппом на фоне пандемии COVID-19

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Педиатр, инфекционист и вакцинолог Евгений Тимаков оценил ситуацию с сезонным гриппом на фоне пандемии COVID-19.
Эксперт оценил ситуацию с сезонным гриппом на фоне пандемии COVID-19
  • Reuters

«Грипп приходит обычно с другого полушария, из более жарких стран. Но так как у нас нет сейчас активных перемещений между полушариями, а там у них тоже есть определённые ограничения контактов, люди с ОРВИ сидят дома и на работу не отпускаются, соответственно, нет возможности заразиться гриппом и привезти его сюда», — заявил он в беседе с Life.ru.

Тимаков призвал не радоваться отсутствию гриппа раньше времени. Он пояснил, что до середины весны будут сохраняться условия для того, чтобы вирус передавался.

«Бывает и поздний грипп, и в марте к нам иногда приходит сезонная эпидемия», — добавил эксперт.

Ранее директор Научного информационного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов в беседе с НСН дал прогноз по пандемии коронавируса в России.

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