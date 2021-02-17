В Бабушкинском суде 20 февраля пройдут процессы по двум делам Навального
- © Press Service of Babushkinsky District Court of Moscow
- Reuters
«20 февраля в здании Бабушкинского суда состоятся два процесса — в 10:00 выездное заседание Мосгорсуда по рассмотрению апелляционных жалоб на решение о замене условного наказания, в 14:00 — продолжится слушание уголовного дела о клевете», — говорится в сообщении.
Ранее стало известно, что следующее заседание по делу Навального, который обвиняется в клевете на ветерана, пройдёт 20 февраля.
Как ожидается, обвиняемый выступит с последним словом.
Гособвинитель запросила для Навального штраф в размере 950 тыс. рублей.