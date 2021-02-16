Следующее заседание по делу о клевете Навального пройдёт 20 февраля

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Следующее заседание по делу Алексея Навального, обвиняемого в клевете на ветерана Великой Отечественной войны, пройдёт 20 февраля, обвиняемый выступит с последним словом, после чего по делу будет вынесен приговор.
Следующее заседание по делу о клевете Навального пройдёт 20 февраля
  • Reuters

Об этом сообщает РИА Новости.

«Заседание отложено на 20 февраля, 14:00», — сказала судья Вера Акимова.

Также на субботу, как сообщали адвокаты Навального, намечено рассмотрение в Мосгорсуде жалобы на замену ему условного срока на реальный по делу Yves Rocher.

Ранее Навального доставили в Бабушкинский суд, где продолжилось рассмотрение его дела о клевете на ветерана Великой Отечественной войны Игната Артёменко.

В ходе заседания гособвинитель запросила штраф в размере 950 тыс. рублей для Навального, при этом 3,5 года колонии по делу Yves Rocher остаются в силе.

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