Следующее заседание по делу о клевете Навального пройдёт 20 февраля

Следующее заседание по делу Алексея Навального, обвиняемого в клевете на ветерана Великой Отечественной войны, пройдёт 20 февраля, обвиняемый выступит с последним словом, после чего по делу будет вынесен приговор.

Об этом сообщает РИА Новости.

«Заседание отложено на 20 февраля, 14:00», — сказала судья Вера Акимова.

Также на субботу, как сообщали адвокаты Навального, намечено рассмотрение в Мосгорсуде жалобы на замену ему условного срока на реальный по делу Yves Rocher.

Ранее Навального доставили в Бабушкинский суд, где продолжилось рассмотрение его дела о клевете на ветерана Великой Отечественной войны Игната Артёменко.

В ходе заседания гособвинитель запросила штраф в размере 950 тыс. рублей для Навального, при этом 3,5 года колонии по делу Yves Rocher остаются в силе.