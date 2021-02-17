Госдума одобрила законопроект о запрете демонстрации изображений нацистов

Госдума приняла в первом чтении законопроект, который предусматривает запрет на демонстрацию в России изображений людей, признанных виновными в совершении преступлений в соответствии с приговором Нюрнбергского трибунала. Об этом заявили в пресс-службе нижней палаты парламента.

Как отмечается, исключением из запрета станут случаи, при которых изображения используются для формирования негативного отношения к идеологии нацизма, а также если будут отсутствовать признаки пропаганды или оправдания нацизма.

По словам авторов инициативы, в последнее время наблюдаются «резонансные случаи публичного демонстрирования изображений нацистских преступников».

Кроме того, в магазинах и на сайтах, как подчёркивается, реализуется разнообразная сувенирная продукция, в том числе футболки, и статуэтки с изображениями военных преступников времён Великой Отечественной войны.

Проект закона был внесён в Госдуму осенью 2020 года.