В Госдуму внесли проект о запрете демонстрации изображений нацистов

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Группа депутатов внесла в Госдуму законопроект, устанавливающий запрет на демонстрацию изображений военных преступников и распространение нацистской атрибутики. Документ опубликован в думской электронной базе данных.
В Госдуму внесли проект о запрете демонстрации изображений нацистов
  • РИА Новости

Предлагается запретить «публичное демонстрирование изображений лиц, признанных виновными в совершении преступлений в соответствии с приговором Нюрнбергского трибунала либо приговорами национальных, военных или оккупационных трибуналов, как оскорбляющих многонациональный народ и память о понесённых в Великой Отечественной войне жертвах».

Согласно проекту, исключение сделают для случаев, когда формируется негативное отношение к идеологии нацизма и отсутствуют признаки его пропаганды или оправдания.

По словам авторов, инициатива направлена на недопущение героизации военных преступников на территории России.

В 2020 году СК возбудил несколько дел из-за фото нацистов в «Бессмертном полку онлайн».

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