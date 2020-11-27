В Госдуму внесли проект о запрете демонстрации изображений нацистов

Группа депутатов внесла в Госдуму законопроект, устанавливающий запрет на демонстрацию изображений военных преступников и распространение нацистской атрибутики. Документ опубликован в думской электронной базе данных.

Предлагается запретить «публичное демонстрирование изображений лиц, признанных виновными в совершении преступлений в соответствии с приговором Нюрнбергского трибунала либо приговорами национальных, военных или оккупационных трибуналов, как оскорбляющих многонациональный народ и память о понесённых в Великой Отечественной войне жертвах».

Согласно проекту, исключение сделают для случаев, когда формируется негативное отношение к идеологии нацизма и отсутствуют признаки его пропаганды или оправдания.

По словам авторов, инициатива направлена на недопущение героизации военных преступников на территории России.

В 2020 году СК возбудил несколько дел из-за фото нацистов в «Бессмертном полку онлайн».