В Подмосковье упростят систему подачи заявок на ОГЭ и ЕГЭ

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Для школьников Подмосковья упростили подачу заявок на ОГЭ, а со следующего года это коснётся и ЕГЭ.
В Подмосковье упростят систему подачи заявок на ОГЭ и ЕГЭ
  • РИА Новости

Об этом информирует телеканал «360» со ссылкой на министра образования региона Ирину Каклюгину.

«Начиная с этого года мы ввели новый сервис: на ОГЭ можно записаться через сайт госуслуг. Раньше надо было писать заявление в школе или управлении образования», — заявила Каклюгина.

По её словам, теперь все девятиклассники, которым предстоит сдать ОГЭ, до 1 марта смогут зайти на сайт госуслуг и оставить своё заявление на написание выпускного экзамена.

Уточняется, что начиная со следующего года по такому же принципу можно будет записаться и на ЕГЭ. 

Как сообщалось ранее, свыше 40 тыс. выпускников будут сдавать единый госэкзамен в Московской области в 2021 году.

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