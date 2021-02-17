В Подмосковье упростят систему подачи заявок на ОГЭ и ЕГЭ
- РИА Новости
Об этом информирует телеканал «360» со ссылкой на министра образования региона Ирину Каклюгину.
«Начиная с этого года мы ввели новый сервис: на ОГЭ можно записаться через сайт госуслуг. Раньше надо было писать заявление в школе или управлении образования», — заявила Каклюгина.
По её словам, теперь все девятиклассники, которым предстоит сдать ОГЭ, до 1 марта смогут зайти на сайт госуслуг и оставить своё заявление на написание выпускного экзамена.
Уточняется, что начиная со следующего года по такому же принципу можно будет записаться и на ЕГЭ.
Как сообщалось ранее, свыше 40 тыс. выпускников будут сдавать единый госэкзамен в Московской области в 2021 году.