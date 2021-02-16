Более 40 тысяч выпускников сдадут ЕГЭ в Подмосковье в 2021 году

Свыше 40 тыс. выпускников сдадут единый госэкзамен в Московской области в 2021 году.

Об этом сообщает «Подмосковье сегодня» со ссылкой на региональное Минобразования.

Как заявила глава ведомства Ирина Каклюгина, более 35 тыс. человек — выпускники текущего года, остальные — выпускники прошлых лет.

В этом году ЕГЭ пройдёт только для тех школьников, кто планирует поступать в высшие учебные заведения. Остальные будут сдавать госэкзамены по русскому языку и математике.

«На сайте ФИПИ уже размещена демоверсия экзамена — можно начинать подготовку», — сказала Каклюгина.

Ранее первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке Олег Смолин в беседе с НСН оценил последствия дистанционного обучения.