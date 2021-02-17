Эксперт дала советы по поводу шестидневной рабочей недели

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Кандидат психологических наук, доцент Московского городского педагогического университета Лариса Овчаренко дала советы по поводу шестидневной рабочей недели.
Эксперт дала советы по поводу шестидневной рабочей недели
  • РИА Новости

«Увеличение рабочей недели на один день может быть проблемой для тех, у кого очень серьёзный, напряжённый труд, требующий концентрации. Для них шестой рабочий день и плюс ещё сложная погода в некоторых регионах России повлияют на уровень утомления», — заявила она в беседе с радио Sputnik.

По её словам, если есть возможность перераспределить нагрузку, то нужно оставить более лёгкие дела на шестой рабочий день.

Эксперт также советует думать о нескольких выходных впереди.

«Говоря о законах тайм-менеджмента, надо помнить, что любую нагрузку нужно начинать планировать с отдыха. Если думать о том, как мы потом проведём выходные дни, что мы сделаем, как отдохнём, что приятного будет, то и шестой рабочий день все вынесут с большей лёгкостью», — пояснила Овчаренко.

Ранее, как сообщал Nation News, психолог Елена Данилова рассказала, как перейти с дистанционного формата работы на очный.

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