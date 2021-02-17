Эксперт дала советы по поводу шестидневной рабочей недели

Кандидат психологических наук, доцент Московского городского педагогического университета Лариса Овчаренко дала советы по поводу шестидневной рабочей недели.

«Увеличение рабочей недели на один день может быть проблемой для тех, у кого очень серьёзный, напряжённый труд, требующий концентрации. Для них шестой рабочий день и плюс ещё сложная погода в некоторых регионах России повлияют на уровень утомления», — заявила она в беседе с радио Sputnik.

По её словам, если есть возможность перераспределить нагрузку, то нужно оставить более лёгкие дела на шестой рабочий день.

Эксперт также советует думать о нескольких выходных впереди.

«Говоря о законах тайм-менеджмента, надо помнить, что любую нагрузку нужно начинать планировать с отдыха. Если думать о том, как мы потом проведём выходные дни, что мы сделаем, как отдохнём, что приятного будет, то и шестой рабочий день все вынесут с большей лёгкостью», — пояснила Овчаренко.

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