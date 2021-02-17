Россияне рассказали об эффективных каналах поиска работы

Жители России назвали специальные сервисы самым эффективным каналом для поиска новой работы.

Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на опрос, проведённый сервисом «Работа.ру» и приложением Viber.

Согласно данным опроса, 60% для поиска новой работы выбирают специальные сервисы. 44% респондентов ищут новые предложения от работодателей через знакомых и друзей.

Также отмечается, что каждый десятый ищет работу в социальных сетях, 8% опрошенных — в тематических каналах в мессенджерах, и только 3% опрошенных отслеживают новые предложения в газетах и журналах.

Как показал опрос, 73% респондентов уверены, что мессенджеры и социальные сети не очень эффективны для поиска работы.

Ранее генеральный директор фриланс-биржи FL.ru Анатолий Орлов дал рекомендации фрилансерам по безопасному поиску работы.