Россияне рассказали об эффективных каналах поиска работы

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Жители России назвали специальные сервисы самым эффективным каналом для поиска новой работы.
Россияне рассказали об эффективных каналах поиска работы
  • © Сергей Пивоваров
  • РИА Новости

Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на опрос, проведённый сервисом «Работа.ру» и приложением Viber.

Согласно данным опроса, 60% для поиска новой работы выбирают специальные сервисы. 44% респондентов ищут новые предложения от работодателей через знакомых и друзей.

Также отмечается, что каждый десятый ищет работу в социальных сетях, 8% опрошенных — в тематических каналах в мессенджерах, и только 3% опрошенных отслеживают новые предложения в газетах и журналах.

Как показал опрос, 73% респондентов уверены, что мессенджеры и социальные сети не очень эффективны для поиска работы. 

Ранее генеральный директор фриланс-биржи FL.ru Анатолий Орлов дал рекомендации фрилансерам по безопасному поиску работы.

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