Эксперт дал рекомендации фрилансерам по безопасному поиску работы

Генеральный директор фриланс-биржи FL.ru Анатолий Орлов дал рекомендации фрилансерам по безопасному поиску работы.

В беседе с газетой «Известия» он заявил, что одна из основных причин, по которым мошенники обратили внимание на фриланс, — частое отсутствие правового регулирования отношений между заказчиками и исполнителями. Ещё одной причиной эксперт назвал цифровую неграмотность.

Как отметил Орлов, появляется всё больше эскроу-сервисов, предоставляющих фрилансерам и исполнителям гарантии защищённого сотрудничества.

«Участилось создание мошеннических сервисов, через которые якобы можно воспользоваться безопасной сделкой. Проверьте написание названия сайта, прочтите о нём отзывы или спросите совета в группах фрилансеров в соцсетях. Если вас что-то настораживает — предложите воспользоваться данной функцией на бирже», — рекомендует он.

По его словам, желательно подстраховаться при выполнении тестового задания. К примеру, если оно творческое, можно отправить изображение с водяным знаком, а если техническое — показать результат через демонстрацию собственного экрана, что доступно в ряде программ.

Как считает Орлов, также следует фиксировать любые изменения поставленной задачи.

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