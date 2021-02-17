Эксперт оценил сообщения о том, что СЕ через ЕСПЧ может потребовать освобождения Навального

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Полина Полетаева
Заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН, член Общественной палаты Никита Данюк прокомментировал в беседе с RT сообщение о том, что Совет Европы (СЕ) может через Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) потребовать от российских властей освободить Алексея Навального.
Эксперт оценил сообщения о том, что СЕ через ЕСПЧ может потребовать освобождения Навального
  • © Пресс-служба Мосгорсуда

«Естественно, никаких шансов на то, чтобы с помощью всевозможных правил и регламента ЕСПЧ освободить Навального, нет», — сказал Данюк.

По мнению эксперта, в Совете Европы заранее знают, что это будет абсолютно бессмысленно.

«Мне кажется, подобного рода позиция рассчитана на внутреннюю аудиторию. То есть они прекрасно понимают, что Навального никто не выпустит, и в очередной раз в своём информационном пространстве будут активно пытаться влиять на общественное сознание в контексте того, что Россия пренебрегает решениями ЕСПЧ, что Навального посадили абсолютно ни за что», — добавил он.

Данюк считает, что всё это может быть спланированной информационной кампанией для того, чтобы на высоком уровне продолжать линию по дискредитации России.

«И я не исключаю, что это необходимо для правового обоснования введения новых санкций против нашей страны, не только персональных, но и отраслевых», — заключил эксперт.

Ранее, как информировал ТАСС, близкий к СЕ источник сообщил, что совет может через Европейский суд по правам человека потребовать от российских властей освободить Навального, используя для этого решение о применении обеспечительных мер в соответствии с правилом 39 регламента ЕСПЧ.

В российском Минюсте заявили, что Россия не сможет освободить Алексея Навального в рамках обеспечительных мер по требованию ЕС, так как это будет грубым вмешательством в работу судебной системы суверенного государства.

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