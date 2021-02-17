Политолог оценил сообщения о том, что СЕ через ЕСПЧ может потребовать освобождения Навального

Директор Института новейших государств, политолог Алексей Мартынов прокомментировал в беседе с RT сообщение о том, что Совет Европы (СЕ) может через Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) потребовать от российских властей освободить Алексея Навального.

«Это очередная манипуляция и, в общем-то, откровенная глупость… А я напомню, что он (Навальный. — RT) осуждён и находится в тюрьме за мошенничество в особо крупных размерах, то есть по сугубо экономическим преступлениям. Соответственно, это абсолютно не юрисдикция ЕСПЧ», — заключил Мартынов.

Ранее, как информировал ТАСС, близкий к СЕ источник сообщил, что совет может через Европейский суд по правам человека потребовать от российских властей освободить Навального, используя для этого решение о применении обеспечительных мер в соответствии с правилом 39 Регламента ЕСПЧ.

В российском Минюсте заявили, что Россия не сможет освободить Алексея Навального в рамках обеспечительных мер по требованию ЕС, так как это будет грубым вмешательством в работу судебной системы суверенного государства.