В Амурской области сообщили о состоянии потерявших сознание школьников

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Трое учащихся начальной школы Благовещенска, которые были госпитализированы после распыления газового баллончика, осмотрены специалистами, их состояние оценивается как удовлетворительное, сообщили в Минздраве Амурской области.
В Амурской области сообщили о состоянии потерявших сознание школьников
  • РИА Новости

«Все были немедленно осмотрены в приёмном отделении (Амурской областной детской клинической больницы. — RT) врачами — узкими специалистами. Проведён полный комплекс соответствующих диагностических мероприятий. Состояние у всех троих удовлетворительное. Угрозы для жизни нет», — приводит сообщение пресс-службы ТАСС.

Ранее сообщалось, что трое детей потеряли сознание в школе в Благовещенске после того, как в помещении было распылено средство для самообороны.

На место прибыли сотрудники администрации, экстренные службы и правоохранительные органы.

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