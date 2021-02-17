Путин пообещал рассмотреть идею тратить маткапитал на ремонт жилья

Российский президент Владимир Путин в ходе встречи с руководителями фракций Госдумы пообещал рассмотреть предоставление семьям возможности тратить материнский капитал на ремонт жилья.

Такое предложение высказал лидер думской фракции «Справедливой России» Сергей Миронов.

«Поступает очень много писем, когда семьи хотели бы потратить материнский капитал на ремонт своего жилья... на газификацию, на подведение водопровода. Мы считаем, что можно было бы рассмотреть возможность использовать материнский капитал по таким новым направлениям», — рассказал он.

Путин пообещал рассмотреть данный вопрос.

«По поводу маткапитала. К сожалению, очень много у нас мошенничества на этот счёт при обналичивании маткапитала. И чем больше вариантов его использования, тем больше лазеек для махинаций. Но это не значит, что мы не должны думать о том, как эффективнее использовать эти ресурсы. Мы подумаем и над этим», — подчеркнул глава государства.

В сентябре газета «Известия» писала, что Общероссийский народный фронт намерен обратиться в правительство с предложением о предоставлении возможности тратить материнский капитал на ремонт квартиры.