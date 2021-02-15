В Госдуме предложили расширить перечень получателей маткапитала

Короткая ссылка
Депутаты от ЛДПР внесли в Госдуму законопроект, предусматривающий с 1 января 2022 года выплаты материнского капитала на третьего и последующих детей лицам, ранее не воспользовавшимся правом его получения, в субъектах России с низкой рождаемостью.

Об этом сообщил в Telegram заместитель руководителя фракции Ярослав Нилов.

«Предлагается внести изменения в Федеральный закон «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей», предусматривающие предоставление в субъектах Российской Федерации с низкой рождаемостью... права на получение МСК (материнский капитал. — RT) женщинам, родившим третьего ребёнка после 1 января 2022 года, либо четвёртого ребёнка или последующих детей начиная с 1 января 2022 года», — говорится в тексте пояснительной записки к законопроекту.

Уточняется, что выплата будет доступна тем, кто ранее не воспользовался правом на дополнительные меры государственной поддержки.

Как полагают депутаты, их инициатива позволит повысить рождаемость в проблемных регионах и поднять уровень жизни многодетных семей.

Ранее сообщалось, что в правительстве обсуждают возможность инвестировать средства материнского капитала во вклады в госбанках, облигации, обеспеченные госгарантиями, или облигации, выпущенные госкомпаниями или госбанками.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить