РБК: маткапитал могут разрешить инвестировать в ценные бумаги

В правительстве обсуждают возможность инвестировать средства материнского капитала во вклады в госбанках, облигации, обеспеченные госгарантиями, или облигации, выпущенные госкомпаниями или госбанками.

Об этом пишет РБК со ссылкой на дорожную карту по формированию и развитию механизмов инвестиционного развития.

Отмечается, что эта мера обсуждается в качестве одного из способов стимуляции инвестиций физлицами на рынке капитала для обеспечения проектов долгосрочным финансированием.

Уточняется, что Минтруду, Минэкономразвития, ЦБ и Минфину поручено дополнительно проработать инициативу об инвестировании материнского капитала во вклады или облигации, или исключить ее из проекта дорожной карты.

Ранее в Госдуме оценили идею провести внеочередную индексацию маткапитала.