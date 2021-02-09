РБК: маткапитал могут разрешить инвестировать в ценные бумаги
- globallookpress.com
Об этом пишет РБК со ссылкой на дорожную карту по формированию и развитию механизмов инвестиционного развития.
Отмечается, что эта мера обсуждается в качестве одного из способов стимуляции инвестиций физлицами на рынке капитала для обеспечения проектов долгосрочным финансированием.
Уточняется, что Минтруду, Минэкономразвития, ЦБ и Минфину поручено дополнительно проработать инициативу об инвестировании материнского капитала во вклады или облигации, или исключить ее из проекта дорожной карты.
Ранее в Госдуме оценили идею провести внеочередную индексацию маткапитала.