РБК: маткапитал могут разрешить инвестировать в ценные бумаги

Короткая ссылка
В правительстве обсуждают возможность инвестировать средства материнского капитала во вклады в госбанках, облигации, обеспеченные госгарантиями, или облигации, выпущенные госкомпаниями или госбанками.
РБК: маткапитал могут разрешить инвестировать в ценные бумаги
  • globallookpress.com

Об этом пишет РБК со ссылкой на дорожную карту по формированию и развитию механизмов инвестиционного развития.

Отмечается, что эта мера обсуждается в качестве одного из способов стимуляции инвестиций физлицами на рынке капитала для обеспечения проектов долгосрочным финансированием. 

Уточняется, что Минтруду, Минэкономразвития, ЦБ и Минфину поручено дополнительно проработать инициативу об инвестировании материнского капитала во вклады или облигации, или исключить ее из проекта дорожной карты.

Ранее в Госдуме оценили идею провести внеочередную индексацию маткапитала.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить