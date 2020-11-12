В Госдуме оценили идею провести внеочередную индексацию маткапитала

Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб в беседе с RT прокомментировала предложение депутата Госдумы Евгения Фёдорова оценить возможность внеочередной индексации материнского капитала летом 2021 года на 20%.

«Достаточно долгий период времени в нашей стране материнский капитал совсем не индексировался, начиная с 2016 года по фактически 2019 год. И вот он начал индексироваться... Сегодня уже заложены достаточно серьёзные цифры в бюджет. На 2021 год выплата материнского капитала на второго ребёнка, если первый родился с 1 января 2020 года, составит 639 тыс. рублей», — отметила Бессараб.

По словам депутата, нужно подходить «взвешенно ко всем социальным выплатам и пособиям».

«В этих условиях мы должны взвешенно подходить к своим предложениям, поскольку рост обеспечен, рост достойный на сегодняшний день. Пересмотр снова повлечёт за собой пересмотр всех бюджетов, нужно понимать, что необходимо тогда вносить такие же изменения в ряд других мер», — заключила парламентарий.

Ранее Фёдоров предложил оценить возможность внеочередной индексации материнского капитала летом 2021 года на 20%.

Подробнее — в материале RT.