В Госдуме предложили провести внеочередную индексацию маткапитала

Депутат Госдумы Евгений Фёдоров предложил оценить возможность внеочередной индексации материнского капитала летом 2021 года на 20%. Копия письма на имя главы Минтруда Антона Котякова есть в распоряжении RT.

«Предлагается проведение внеочередной индексации сумм средств материнского капитала с 1 июля 2021 года на 20%», — отмечается в обращении.

Законодатель подчеркнул, что, по данным Счётной палаты, в период с января по июль текущего года в России родилось почти на 50 тыс. детей меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

При этом Фёдоров уточнил, что, по мнению экспертов, индексация маткапитала могла бы стать существенной мерой поддержки, направленной на стимулирование рождаемости в России.

«Прошу изложить Ваше мнение по указанному предложению, исходя из возможностей бюджета Российской Федерации», — говорится в обращении.

Директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов, в свою очередь, отметил, что значительное повышение материнского капитала будет логичным шагом, направленным на поддержку молодых семей.

«Задача снизить убыль населения и перейти к росту рождаемости — важнейшая для России на ближайшие годы. Особенно на фоне событий 2020 года, связанных с пандемией, которая оказала негативное влияние на рынок труда и доходы граждан, из-за чего многие семьи могут перенести свои планы по рождению детей на неопределённый срок», — сказал он в беседе с RT.

В сентябре президент России Владимир Путин, выступая перед членами Совета Федерации, заявил, что материнский капитал в России будет ежегодно индексироваться.

Как отметил глава государства, с 1 января 2021 года сумма маткапитала увеличится почти на 23 тыс. рублей и составит 639 432 рубля.