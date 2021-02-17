Путин назвал серьёзным вызовом действия иностранных IT-платформ

Короткая ссылка
Президент России Владимир Путин заявил, что действия иностранных IT-компаний и интернет-платформ являются серьёзным вызовом.  
Путин назвал серьёзным вызовом действия иностранных IT-платформ
  • РИА Новости

Об этом он сказал на встрече с главами фракций Госдумы.

«То, что вы сказали по поводу этих так называемых платформ, IT-компаний, — это серьёзный вызов не только для нас. Мы видим, что в Штатах было», — сказал президент.

По его словам, «это такой водораздел идёт по миру в целом, идеологический такой водораздел».

«Я уже говорил, могу только повторить: если уж они у себя в стране так ведут себя, понимаете, то как же они будут относиться к другим, считая себя исключительными. Вот это серьёзный вопрос», — заявил глава государства. 

Он отметил, что в России должны «об этом заранее подумать, это очевидная вещь».

Ранее Путин поручил представить предложения по дополнительным требованиям к зарубежным IT-компаниям, работающим в Рунете.

Позднее стало известно о разработке в Госдуме законопроекта, который регламентирует открытие в России представительств или филиалов иностранных интернет-компаний.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить