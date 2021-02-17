Путин назвал серьёзным вызовом действия иностранных IT-платформ

Президент России Владимир Путин заявил, что действия иностранных IT-компаний и интернет-платформ являются серьёзным вызовом.

Об этом он сказал на встрече с главами фракций Госдумы.

«То, что вы сказали по поводу этих так называемых платформ, IT-компаний, — это серьёзный вызов не только для нас. Мы видим, что в Штатах было», — сказал президент.

По его словам, «это такой водораздел идёт по миру в целом, идеологический такой водораздел».

«Я уже говорил, могу только повторить: если уж они у себя в стране так ведут себя, понимаете, то как же они будут относиться к другим, считая себя исключительными. Вот это серьёзный вопрос», — заявил глава государства.

Он отметил, что в России должны «об этом заранее подумать, это очевидная вещь».

Ранее Путин поручил представить предложения по дополнительным требованиям к зарубежным IT-компаниям, работающим в Рунете.

Позднее стало известно о разработке в Госдуме законопроекта, который регламентирует открытие в России представительств или филиалов иностранных интернет-компаний.