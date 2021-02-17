Корабли ВМФ России завершили участие в учениях «Аман-2021»

Отряд кораблей Военно-морского флота России завершил участие в морской фазе международных военно-морских учений «Аман-2021» в акватории Аравийского моря.

В учениях от ВМФ России принимали участие фрегат «Адмирал Григорович», патрульный корабль «Дмитрий Рогачёв» и спасательный буксир «СБ-739».

В ходе учений экипажи кораблей стран-участниц отрабатывали вопросы взаимодействия при отражении атак быстроходных малоразмерных целей, проводили тренировки по совместному маневрированию с формированием походных ордеров.

Также они выполняли действия по приёму грузов с судна снабжения на ходу и отрабатывали упражнения по противодействию пиратству с выполнением стрельб из различных комплексов корабельного артиллерийского вооружения.

Кроме того, в учениях была задействована морская авиация, в том числе экипаж вертолёта Ка-27ПС Морской авиации и ПВО Черноморского флота, базировавшийся на борту фрегата «Адмирал Григорович».

Ранее сообщалось, что в Пакистане начались международные военно-морские учения «Аман-2021», в которых участвует отряд российских кораблей.