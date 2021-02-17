Несырьевой неэнергетический экспорт из России в 2020 году вырос на 4%

Объём несырьевого неэнергетического экспорта из России в 2020 году вырос почти на 4% по сравнению с показателем 2019 года и составил $161,3 млрд.

«Несмотря на все сложности, российский экспорт несырьевых неэнергетических товаров в прошлом году поставил рекорд. По итогам 2020 года мы достигли психологической границы в $161,3 млрд экспортных поставок, что выше, чем в 2018 ($154,3 млрд) и 2019 ($155,1 млрд) годах», — приводит ТАСС сообщение Российского экспортного центра со ссылкой на генерального директора Веронику Никишину.

Ранее сообщалось, что Россия в 2020 году экспортировала золота на общую сумму $18,535 млрд, что в 3,2 раза больше, чем в 2019 году.