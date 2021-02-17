Несырьевой неэнергетический экспорт из России в 2020 году вырос на 4%
«Несмотря на все сложности, российский экспорт несырьевых неэнергетических товаров в прошлом году поставил рекорд. По итогам 2020 года мы достигли психологической границы в $161,3 млрд экспортных поставок, что выше, чем в 2018 ($154,3 млрд) и 2019 ($155,1 млрд) годах», — приводит ТАСС сообщение Российского экспортного центра со ссылкой на генерального директора Веронику Никишину.
Ранее сообщалось, что Россия в 2020 году экспортировала золота на общую сумму $18,535 млрд, что в 3,2 раза больше, чем в 2019 году.