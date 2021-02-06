Россия в 2020 году увеличила экспорт золота в три раза

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Россия в 2020 году экспортировала золота на общую сумму $18,535 млрд, что в 3,2 раза больше, чем в 2019 году, сообщает ТАСС со ссылкой на данные Федеральной таможенной службы.
Россия в 2020 году увеличила экспорт золота в три раза
  • Pixabay

В 2019 году Россия экспортировала золота в необработанном виде и в слитках на сумму $5,76 млрд. В натуральном выражении вывоз золота в 2020 году вырос более чем в два раза — до 320 тонн против 123 тонн в 2019-м.

Наибольший объем экспорта золота идет в Великобританию — 290 тонн на сумму $16,9 млрд. Годом ранее в эту страну было вывезено 113 тонн золота на общую сумму $5,3 млрд.

Ранее в Центробанке России рассказали об объёме международных резервов страны.

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