В ЦБ России назвали объём международных резервов страны
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Как указывается на сайте регулятора, международные резервы России по состоянию на 29 января составили $589,5 млрд.
«Объём международных резервов по состоянию на 29 января составил $589,5 млрд, сократившись за неделю на $3,2 млрд», — говорится в заявлении.
Отмечается, что уменьшение резервов связано со снижением цен на золото и отрицательной курсовой переоценкой.
Ранее в ЦБ объяснили введение новых правил контроля наличных расчётов в России.