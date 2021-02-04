В ЦБ России назвали объём международных резервов страны

В Центробанке России рассказали об объёме международных резервов страны.

Как указывается на сайте регулятора, международные резервы России по состоянию на 29 января составили $589,5 млрд.

«Объём международных резервов по состоянию на 29 января составил $589,5 млрд, сократившись за неделю на $3,2 млрд», — говорится в заявлении.

Отмечается, что уменьшение резервов связано со снижением цен на золото и отрицательной курсовой переоценкой.

Ранее в ЦБ объяснили введение новых правил контроля наличных расчётов в России.