В «Руспродсоюзе» прокомментировали ситуацию с ценами на мясные продукты

Исполнительный директор «Руспродсоюза» Дмитрий Востриков прокомментировал ситуацию с ценами на мясные продукты.

Об этом сообщает «ПолитЭксперт».

«Нужно конкретное мясо рассматривать. На свинину действительно цены упали. У нас на птицу по объективным причинам стоимость выросла. Но я бы не сказал, что цены будут повышены. Какое предприятие, как будет что-то изменять, это мы посмотрим», — заявил Востриков на пресс-конференции, организованной Федеральным агентством новостей и медиагруппой «Патриот».

По его словам, данный рынок очень конкурентоспособный.

Со своей стороны, член правления Российской ассоциации экспертов рынка ретейла, консультант по розничной торговле Сергей Илюха отметил, что во время пандемии ретейлеры стали выполнять сдерживающую функцию.

«Потому что в течение последнего полугода все поставщики пытаются поднять цены на 15—20%. Производители сами пытаются отыграть повышение цен через розничные магазины, а ретейлер, наоборот, препятствует этому», — цитирует эксперта Nation News.

Ранее старший аналитик ИАЦ «Альпари» Анна Бодрова прокомментировала ситуацию с ценами на мясные продукты.