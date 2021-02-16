Аналитик прокомментировала ситуацию с ценами на мясные продукты

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Старший аналитик ИАЦ «Альпари» Анна Бодрова прокомментировала ситуацию с ценами на мясные продукты.
Аналитик прокомментировала ситуацию с ценами на мясные продукты
  • Pixabay

«Мясные продукты действительно могут заметно подорожать. Всё дело в заметном росте цен на корма для сельскохозяйственного скота и птицы. За прошлый год они подорожали примерно на 25%. С начала этого года зерновые корма выросли в цене ещё на 20%», — цитирует эксперта Life.ru.

Как отметила Бодрова, с помощью повышения закупочных цен на продукцию из мяса производитель старается отбить по крайней мере часть своих трат, а если это не получится сделать с помощью повышения цен, то снизится качество.

По прогнозу эксперта, цены поднимутся сначала на 10—12%, а затем — на 5—7% к лету.

Ранее сообщалось, что в России предложили поднять цены на колбасу и сосиски.

Глава Ассоциации импортёров плодоовощной продукции Ольга Еремеева в беседе с газетой «Известия» прокомментировала ситуацию с поставками бананов.

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