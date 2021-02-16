«Коммерсантъ»: в России предложили поднять цены на колбасу и сосиски
Отмечается, что они аргументируют свои запросы подорожанием свинины и мяса курицы.
По данным одного из крупных мясопереработчиков, стоимость тушки бройлера первой категории в настоящее время составляет 138 рублей за 1 кг. Год назад цена составляла 92 рубля.
При этом в Минсельхозе России отметили, что из-за перенасыщения рынка в начале этого года цены на свинину и куриное мясо упали, поэтому причин повышать закупочные цены нет.
Ранее глава Банка России Эльвира Набиуллина прокомментировала ситуацию с ростом цен.
Также председатель правления Союза экспортёров зерна Эдуард Зернин прокомментировал повышение экспортной пошлины на пшеницу.