В Ставропольском крае прокомментировали ситуацию с коечным фондом для пациентов с COVID-19
- РИА Новости
Об этом сообщает newstracker.ru со ссылкой на пресс-службу губернатора.
«За последние две недели резерв «ковидных» коек уменьшился на 500. Теперь медицинские учреждения получили больше возможностей для лечения пациентов с другими заболеваниями», — отмечается в сообщении.
Также стало известно, что в крае есть достаточный запас вакцины, а прививку против коронавируса уже сделали более 42 тыс. человек.
План развития системы реабилитации после COVID-19 будет представлен до 1 марта.
Ранее директор Научного информационного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов в беседе с НСН дал прогноз по пандемии коронавируса в России.