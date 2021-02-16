В Ставропольском крае прокомментировали ситуацию с коечным фондом для пациентов с COVID-19

В Ставропольском крае рассказали о ситуации с резервом коек для пациентов с COVID-19.

Об этом сообщает newstracker.ru со ссылкой на пресс-службу губернатора.

«За последние две недели резерв «ковидных» коек уменьшился на 500. Теперь медицинские учреждения получили больше возможностей для лечения пациентов с другими заболеваниями», — отмечается в сообщении.

Также стало известно, что в крае есть достаточный запас вакцины, а прививку против коронавируса уже сделали более 42 тыс. человек.

План развития системы реабилитации после COVID-19 будет представлен до 1 марта.

Ранее директор Научного информационного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов в беседе с НСН дал прогноз по пандемии коронавируса в России.