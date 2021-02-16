В Петербурге заявили о снижении заболеваемости коронавирусом

В Санкт-Петербурге заболеваемость коронавирусом за неделю снизилась на 22%. Об этом сообщил вице-губернатор города Олег Эргашев.

«Общая заболеваемость (COVID-19. — RT) за неделю снизилась практически на 22%, число госпитализаций уменьшилось на 14,5%, и коэффициент распространения инфекции составляет 0,9», — приводят «Невские новости» его слова.

Эргашев отметил, что в Санкт-Петербурге на данный момент свободными остаются 39% коек для больных коронавирусом.

«В общей сложности петербуржцам сделано более 7 млн ПЦР-тестов, уровень летальности снизился до 2,9, это почти в три раза меньше показателей первой волны. Есть тренд на снижение второй волны», — добавил чиновник.

Ранее директор Научного информационного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов в беседе с НСН дал прогноз относительно пандемии коронавируса в России.