В Петербурге прокомментировали ситуацию с коечным фондом для пациентов с COVID-19

В Санкт-Петербурге прокомментировали ситуацию с коечным фондом для больных COVID-19.

Об этом сообщают «Невские новости» со ссылкой на сайт Смольного.



«За неделю инфекционный фонд был сокращён на 1700 коек в связи с улучшением эпидобстановки», — отметили в городском координационном совете по противодействию COVID-19.



Там также сказали, что при сохранении тенденции к уменьшению количества новых случаев коронавируса перевод временных инфекционных коек в обычный режим работы будет продолжен.



На данный момент показатель свободных коек для пациентов с COVID-19 превышает 40%.

Ранее директор Научного информационного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов в беседе с НСН дал прогноз относительно пандемии коронавируса в России.