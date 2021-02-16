В Петербурге прокомментировали ситуацию с коечным фондом для пациентов с COVID-19
- РИА Новости
Об этом сообщают «Невские новости» со ссылкой на сайт Смольного.
«За неделю инфекционный фонд был сокращён на 1700 коек в связи с улучшением эпидобстановки», — отметили в городском координационном совете по противодействию COVID-19.
Там также сказали, что при сохранении тенденции к уменьшению количества новых случаев коронавируса перевод временных инфекционных коек в обычный режим работы будет продолжен.
На данный момент показатель свободных коек для пациентов с COVID-19 превышает 40%.
Ранее директор Научного информационного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов в беседе с НСН дал прогноз относительно пандемии коронавируса в России.