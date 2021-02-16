Мурманская область и РАН заключили соглашение о сотрудничестве на пять лет

Губернатор Мурманской области Андрей Чибис и президент Российской академии наук Александр Сергеев подписали соглашение о сотрудничестве на пять лет.

Об этом сообщает Nord-News.

Главная цель — взаимодействие по вопросам научно-технической, инновационной, информационно-аналитической, экспертной деятельности.

«В Мурманской области сегодня есть ключевая инфраструктура для развития региона. Это и Кольский научный центр с огромнейшим опытом, и крупнейшие высокотехнологичные предприятия, и уникальный льготный режим для инвестирования», — заявил Чибис.

По его словам, эти три составляющие позволяют рассчитывать на то, что наука примет активное участие в поиске новых решений, которые будут трансформироваться в технологии и обеспечивать рост экономики российской Арктики.

«С Мурманской областью у нас действительно много точек пересечения и взаимных интересов», — отметил со своей стороны Сергеев.

Ранее сообщалось, что Нижегородская область и Мордовия заключили соглашение о сотрудничестве.