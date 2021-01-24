Нижегородская область и Мордовия заключили соглашение о сотрудничестве
- © Пресс-служба губернатора и правительства Нижегородской области
Об этом сообщает newsnn.ru со ссылкой на пресс-службу областного правительства.
Соглашение, в частности, предусматривает совместное развитие паломническо-туристических кластеров «Арзамас — Дивеево — Саров» и «Саранск — Темников — Санаксарь».
Как отметил Никитин, кластер «Арзамас — Дивеево — Саров» поддерживается правительством России.
«Теперь будем действовать вместе с Мордовией. Разработаем изменения в постановление правительства и будем обращаться за поддержкой и с предложениями о включении дополнительных мероприятий», — сказал он.
Ранее «Новый Севастополь» сообщал, что Владимирская область и Севастополь договорились о сотрудничестве в сфере очистки воды.