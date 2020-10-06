Владимирская область и Севастополь договорились о сотрудничестве в сфере очистки воды
- РИА Новости
Об этом сообщает «Новый Севастополь».
«Мы проговариваем вопросы, связанные с дальнейшим взаимодействием с городом Севастополем, связанные по сотрудничеству в сфере очистки воды», — заявил губернатор Владимирской области Владимир Сипягин.
По его словам, на территории региона работает холдинг «Полимерсинтез», который ещё с 1961 года занимается очисткой воды.
Соглашение подписано в рамках Международного морского бизнес-форума.
Ранее, как сообщало ФАН, руководитель Лаборатории глубокой очистки воды доктор технических наук Александр Смирнов прокомментировал ситуацию с обеспечением Крыма водой.