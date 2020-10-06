Владимирская область и Севастополь договорились о сотрудничестве в сфере очистки воды

Власти Владимирской области и Севастополя договорились о сотрудничестве в ряде сфер, в том числе промышленной.

Об этом сообщает «Новый Севастополь».

«Мы проговариваем вопросы, связанные с дальнейшим взаимодействием с городом Севастополем, связанные по сотрудничеству в сфере очистки воды», — заявил губернатор Владимирской области Владимир Сипягин.

По его словам, на территории региона работает холдинг «Полимерсинтез», который ещё с 1961 года занимается очисткой воды.

Соглашение подписано в рамках Международного морского бизнес-форума.

Ранее, как сообщало ФАН, руководитель Лаборатории глубокой очистки воды доктор технических наук Александр Смирнов прокомментировал ситуацию с обеспечением Крыма водой.