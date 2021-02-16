Психолог рассказал, что делать во время шестидневной рабочей недели

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Психолог Илья Шабшин рассказал, что делать во время шестидневной рабочей недели.
Психолог рассказал, что делать во время шестидневной рабочей недели
  • © Konstantin Kokoshkin
  • globallookpress.com

В беседе с Life.ru он посоветовал более внимательно относиться к себе.

«Нужно заранее с собой договориться, что предстоит непростая неделя, но это не катастрофа и не трагедия и я, безусловно, справлюсь», — заявил эксперт.

По его словам, с негативными мыслями можно бороться с помощью так называемого списка Робинзона: следует разделить пополам лист бумаги и слева написать негативные мысли, а справа попробовать их опровергнуть.

«Это будет намного лучше, полезнее, чем просто с собой в уме разговаривать», — считает Шабшин.

Ранее, как сообщал Nation News, психолог Елена Данилова рассказала, как перейти с дистанционного формата работы на очный.

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