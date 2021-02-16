Психолог рассказал, как легче перенести шестидневную рабочую неделю

Психолог Игорь Козлов рассказал, как легче перенести шестидневную рабочую неделю.

«Я всегда своим клиентам говорю, что нет дров, нет и тепла. Если говорить применительно к шестидневке, надо понимать, что это не столь критично, просто надо себя мотивировать тем, что потом у нас три дня выходных», — заявил он в беседе с Life.ru.

По его словам, можно попробовать сделать себе установку на перепрограммирование внутреннего будильника. Может помочь и соблюдение биологического режима.

Ранее, как сообщал Nation News, психолог Елена Данилова рассказала, как перейти с дистанционного формата работы на очный.