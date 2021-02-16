Эксперт прокомментировал ситуацию с ценами на мясные продукты

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Руководитель аналитического департамента AMarkets Артём Деев прокомментировал ситуацию с ценами на мясные продукты.
Эксперт прокомментировал ситуацию с ценами на мясные продукты
  • Pixabay

«Во-первых, морозы. Растут затраты на содержание поголовья при таких температурах, какие стоят с начала года на большей части территории России. Животных и птицу кормят больше, когда становится холоднее», — цитирует эксперта Life.ru.

По словам Деева, вторая причина — рост расходов на электроэнергию для обогрева и в связи с ростом тарифов ЖКХ. Также растут расходы на специи, оболочку и упаковку, поскольку большая часть таких товаров зависит от колебаний курса рубля, пояснил эксперт.

«Из-за подорожания кормов растёт стоимость не только мяса, но и яиц, молока, молочных продуктов, круп, бакалеи, муки, хлеба», — отметил Деев.

Он добавил, что за рубежом закупаются ветпрепараты для животных, пестициды и удобрения для полей, техника и запчасти, консерванты, специи для пищевиков.

Ранее сообщалось, что в России предложили поднять цены на колбасу и сосиски.

Глава Ассоциации импортёров плодоовощной продукции Ольга Еремеева в беседе с газетой «Известия» прокомментировала ситуацию с поставками бананов.

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