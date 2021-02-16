В Минздраве рассказали о лечении умершей в Чувашии девочки с СМА

В Министерстве здравоохранения Чувашии прокомментировали ситуацию вокруг девочки со спинальной мышечной атрофией (СМА), которая умерла 11 февраля после того, как ей прекратили терапию лекарственным препаратом «Нусинерсен».

«Ребёнок шесть лет находился под наблюдением врачей с рождения. Когда девочке не было и года, ей поставили диагноз «спинальная мышечная атрофия». Она регулярно получала амбулаторное и стационарное лечение в медицинских организациях республики, неоднократно консультировалась в федеральных клиниках. По решению врачебной комиссии ребенку был четырёхкратно введён препарат «Нусинерсен» (Спинраза) в условиях отделения анестезиологии-реанимации Республиканской детской клинической больницы», — рассказали в Министерстве здравоохранения республики.

Там пояснили, что необходимость применения «Нусинерсена» оценивается лечащим врачом на основании клинического состояния пациента.

Для оценки состояния девочки после четырёхкратного введения препарата собрали врачебную комиссию. Как выяснилось, лекарство не дало ожидаемого эффекта, отметили в ведомстве.

С учётом отрицательной динамики было принято решение «о нецелесообразности проведения дальнейшей терапии препаратом «Нусинерсен» (торговое наименование — «Спинраза»), добавили там.

В Минздраве уточнили, что при этом девочке планировали провести терапию препаратом «Рисдиплам», он должен был поступить в Чувашию через благотворительный фонд «Круг добра».

«То есть речь не идёт об отсутствии лекарства «Спинраза», а о том, что в данном конкретном случае было решено перевести маленького пациента на терапию другим препаратом», — цитирует РИА Новости министерство.

15 февраля Следственный комитет возбудил дело после смерти девочки.

Как полагает следствие, девочка 2014 года рождения умерла после того, как должностные лица больницы отказались продолжать терапию лекарственным препаратом «Нусинерсен».

Кроме того, ещё одно дело по той же статье возбудили после того, как сотрудники больницы отказали в продолжении терапии этим лекарством четырём малолетним пациентам с тем же диагнозом.